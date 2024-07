EdF : le Rassemblement National recadre sèchement Kylian Mbappé

Compte tenu du contexte politique en France, c’est un sujet qui revient régulièrement sur la table à mesure que les joueurs de l’équipe de France se présentent en conférence de presse d’avant-match depuis le début de l’Euro 2024. En marge du second tour des élections législatives, Kylian Mbappé a déploré les résultats du premier tour en répétant son appel au vote. «Je pense que plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats du premier tour, c’est catastrophique», indiquait en ce sens le capitaine des Bleus en marge du duel face au Portugal, ce vendredi (21h).

Toutefois, la nouvelle sortie forte du néo-Madrilène sur la situation politique du pays a provoqué une vague de réactions du côté du Rassemblement National, à l’image de son porte-parole, Laurent Jacobelli. «Je n’irai pas sur le terrain donner des conseils de coach, je crois que chacun doit rester à sa place… Le bon camp pour Kylian Mbappé, ce soir, c’est l’équipe de France. Il porte le maillot de l’équipe de France, le maillot de tous les Français, quel que soit leur vote», a ajouté l’homme politique français sur TF1 avant d’être rejoint par Marine Le Pen sur les antennes de CNN : «les Français en ont marre de recevoir des leçons de morale et des consignes de vote.»