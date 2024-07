EdF : la nouvelle sortie forte de Kylian Mbappé sur le contexte politique

Face aux journalistes réunis pour la conférence de presse d’avant-match, Kylian Mbappé - qui s’apprête à retrouver le Portugal de CR7 pour les quarts de finale de l’Euro 2024 - est une nouvelle fois revenu sur le contexte politique français alors que le Rassemblement National est aux portes du pouvoir. Interrogé à ce sujet, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé a alors déploré les résultats du premier tour des législatives, répétant son appel au vote.

La suite après cette publicité

«Je pense que plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. On a vu les résultats du premier tour, c’est catastrophique. On espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter, et voter pour le bon côté». Dans la foulée, un de nos confrères a également lancé : «ici, à l’extrême gauche, à l’extrême gauche», alors que Mbappé ne parvenait pas à situer le journaliste. Ce à quoi l’international français a rétorqué : «heureusement que vous n’êtes pas de l’autre côté». Le message est clair !