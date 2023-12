Argentine : Paredes raconte le coup de pression des pro-Messi à Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho ne s’en est jamais caché. Son idole n’est autre que Cristiano Ronaldo, avec qui il a partagé le vestiaire de Manchester United. Pas facile à assumer lorsqu’on est Argentin et qu’on revendique publiquement son admiration pour le plus grand rival de la Pulga. Leandro Paredes raconte d’ailleurs à DSports que le jeune joueur de 19 ans a dû faire amende honorable à son arrivée en sélection en juin dernier au point de lui infliger une certaine pression. Le milieu de terrain de la Roma est l’un des principaux portes-flingue de Messi avec l’Albiceleste et affirme qu’en Argentine, on ne peut avoir qu’une seule idole.

«On a plaisanté avec lui à ce sujet, mais il est très timide et ne répond pas. Le pauvre, on l’a rendu fou. Cela dit aussi ce qu’est le groupe, nous essayons de faire en sorte qu’il s’y sente intégré et à l’aise. Mais il est devenu très nerveux et ne pouvait pas parler. Mais comme il l’a dit, je pense que c’est son idole, il l’a toujours beaucoup suivi et il joue à peu près de la même manière. C’est donc normal, tout va bien. Évidemment, quand il arrive en équipe nationale, il doit changer un peu car ici on a déjà notre idole», témoigne le champion du monde, tout en plaisantant du sujet.