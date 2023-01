Liga : une plainte a été déposée après les insultes reçues par Vinicius

Action, réaction. Alors que Vinicius dénonçait la semaine dernière l’inactivité de LaLiga face aux insultes racistes qui gangrènent les stades en Espagne, la ligue espagnole a annoncé porter plainte ce mardi après avoir visionné les preuves filmées des tribunes du stade José Zorrilla : «Une plainte pénale pour crimes de haine a été déposée devant les tribunaux d’instruction de Valladolid, accompagnée des preuves audiovisuelles recueillies lors de l’enquête qui a été réalisée à travers des images et des sons publiés dans des sources ouvertes», écrit LaLiga dans son communiqué officiel publié sur son site.

De plus, la Liga promet de renforcer les moyens techniques pour lutter plus efficacement contre «la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport» présents dans les enceintes : «À cet effet, le nombre d’officiers d’intégrité de LaLiga présents lors des matches à risque d’insultes racistes augmentera, afin de maximiser la détection et l’identification de ce type de comportement qui n’a pas sa place dans le sport». Pour rappel, le Brésilien avait été copieusement insulté de «singe» et de «noir de m*rde» par une partie des supporters du Real Valladolid lors de la victoire du Real Madrid (0-2) vendredi, au cours de la 15ème journée de championnat espagnol.

