Real Madrid : Vinicius Junior charge LaLiga

Une nouvelle fois victime d’insultes à caractère raciste sur la pelouse du Real Valladolid (2-0), vendredi soir en championnat, Vinicius Junior est sorti du silence pour réagir à ces attaques et s’en prendre à LaLiga, sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

« Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et La Liga continue de ne rien faire… Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c’est MA faute », a-t-il ainsi réagi. Voilà qui est dit.

À lire

Le choix de carrière de Cristiano Ronaldo déçoit l’Europe, le Real Madrid s’enflamme déjà pour le retour de Karim Benzema