Argentine : Emiliano Martinez et Emiliano Buendia libérés

Alors que la rencontre opposant le Brésil à l'Argentine, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, a été brutalement arrêtée suite à l'intervention des autorités sanitaires brésiliennes, deux des quatre joueurs visés par l’Anvisa ont été libérés par l’Albiceleste : Emiliano Martínez et Emiliano Buendía. Une décision qui vise notamment à anticiper la quarantaine qu'ils devront observer à leur retour en Angleterre.

«En accord avec l'entraîneur Lionel Scaloni (ndlr, le sélectionneur), les joueurs Emiliano Martínez et Emiliano Buendía ont été autorisés à retourner dans leurs clubs aujourd'hui», a ainsi indiqué l’AFA. L’attaquant et le gardien d’Aston Villa ne participeront donc pas au dernier match de l’Albiceleste contre la Bolivie, prévu vendredi prochain (01h30), dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Giovani Lo Celso et Cristian Romero, les deux autres joueurs soupçonnés d'avoir violé le protocole anti-Covid, sont eux toujours en sélection.