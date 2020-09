Le Séville FC prêt à sacrifier Diego Carlos !

«Pour un départ, je suis tranquille, tout suit son chemin. Il y a beaucoup de rumeurs, rien de concret. Je suis totalement concentré sur Séville. Je parle toujours avec mes agents pour leur dire de ne rien me dire sur les négociations. Ils ne m'informent que des choses bien engagées, je ne sais pas si cela sera à Séville ou un autre club. Je me concentre uniquement sur Séville, jusqu'à ce qu'on se parle si offre apparaît. J'ai dit, en cas de départ de Séville, que mon objectif serait d'aller plus haut et Séville est un géant». Interrogé par O Globoesporte ces derniers jours, Diego Carlos (27 ans) a laissé planer le doute sur son avenir.

La suite après cette publicité

Et à la lecture des journaux espagnols, on comprend mieux pourquoi le Brésilien n'a pas été définitif. Selon les informations de As et Marca, le Séville FC souhaiterait en effet profiter de son excellente saison en Andalousie (45 apparitions toutes compétitions confondues) pour le vendre au plus offrant d'ici la fin du mercato. L'ancien Nantais est vu comme un sacrifice économique par la direction sévillane pour continuer à grandir et permettre au célèbre Monchi de construire un effectif toujours plus compétitif pour la saison prochaine.

Les cadors de Premier League sont à l'affût

Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Barra Bonita possède une clause libératoire fixée à 75 M€. Et les indiscrétions en provenance d'Espagne laissent entendre que le vainqueur de la dernière Ligue Europa serait vendeur pour 60 M€. Reste désormais à savoir où atterrira l'Auriverde. D'après les deux quotidiens sportifs espagnols, c'est en Premier League que le Paulista a la plus grosse cote.

Liverpool et les deux Manchester, City et United, apprécient son profil et sont capables de s'aligner sur les exigences espagnoles. As explique que ce sont les Skyblues de Pep Guardiola qui auraient pour l'heure une légère avance. Les Canaris observeront cette bataille à coups de millions de près, puisqu'ils se sont réservés 10% sur une future plus-value lors de son transfert l'été dernier. Une affaire de gros sous donc.