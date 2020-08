Séville : Diego Carlos joue cartes sur table pour son mercato

Auteur d'une première saison réussie en Liga, sous les couleurs de Séville, Diego Carlos (27 ans) a tapé dans l’œil des plus grands clubs européens, de Manchester City au Bayern Munich en passant par le FC Barcelone et bien d'autres. Le défenseur central brésilien, passé par le FC Nantes, a joué cartes sur table au sujet de son avenir pour O Globoesporte.

«Tout se passe très bien, je suis très heureux de la saison que j'ai faite. Tous les objectifs du club ont été atteints, les miens aussi. Débuter, rester titulaire, jouer autant de matches et soulever un titre, c'est formidable. Je suis très content. Pour un départ, je suis tranquille, tout suit son chemin. Il y a beaucoup de rumeurs, rien de concret. Je suis totalement concentré sur Séville. Je parle toujours avec mes agents pour leur dire de ne rien me dire sur les négociations. Il ne m'informent que des choses bien engagées, je ne sais pas si cela sera à Séville ou un autre club. Je me concentre uniquement sur Séville, jusqu'à ce qu'on se parle si offre apparaît. J'ai dit, en cas de départ de Séville, que mon objectif serait d'aller plus haut et Séville est un géant. Je remercie le club pour tout ce qu'il a fait pour moi, de m'avoir fait jouer, pour ce titre qu'on a su gagner. Cela va m'ouvrir beaucoup de portes, mais je veux que les choses soient claires, pas de rumeurs», a-t-il lâché. Tout est donc possible. Pour rappel, sa clause libératoire est fixée à 75 M€.