Barça : Marc Casadó fier de son année 2024

Marc Casadó est l’une des révélations de ce début de saison. Formé à La Masia, le jeune milieu du FC Barcelone a profité de l’hécatombe dans l’entrejeu en début de saison pour montrer son talent à Hansi Flick. Depuis, il a participé à 22 rencontres, toutes compétitions confondues, devenant ainsi un titulaire aux yeux de l’Allemand, devant Frenkie de Jong. Dans un entretien pour Mundo Deportivo, le joueur de 21 ans est revenu sur son année 2024, qu’il a commencé avec le Barça Atlètic et a terminé avec l’équipe A.

« Le début de l’année avec l’équipe réserve a été très agréable. Il y a aussi eu cette finale de playoffs où nous n’avons pas réussi à monter. Mais cela nous a permis de nous rendre compte que tout ne se passe pas toujours bien. Et ce début de saison (avec l’équipe première), malgré les résultats récents, je pense qu’il est réussi, tant pour moi que pour l’équipe. Est-ce que je m’attendais à jouer autant ? J’ai toujours eu l’illusion de la première équipe. Je voyais que c’était compliqué, mais l’important était de continuer à me battre et d’être prêt au cas où l’occasion se présenterait, a-t-il indiqué avant d’évoquer ses axes de progression. Individuellement et collectivement, nous avons des choses à améliorer. Personnellement, je dirais que je dois améliorer ma finition. Parfois, mes coéquipiers plaisantent même avec moi en disant que je ne marque jamais de but. J’espère qu’en 2025, j’en marquerai un. »