CdM U17 : la France disqualifiée pour un problème administratif ?

L’équipe de France affronte ce mecredi après-midi le Sénégal lors des 8es de finale de la Coupe du Monde U17. Les Bleuets impressionnent sur ce début de compétition avec une belle solidité défensive et une efficacité offensive. Avec 0 but encaissé, la formation de Jean-Luc Vannuchi s’est imposée comme une candidate au titre final. Du moins pour l’instant. Car ces dernières heures, une menace plane au dessus des Bleuets et elle est liée à un souci administratif concernant : Yanis Issoufou.

Le jeune attaquant de Montpellier dispute actuellement le Mondial U17 et a déjà délivré deux passes décisives. Mais un problème a été ressorti par les internautes. S’il est actuellement international français U17, il a aussi également joué récemment avec le Niger U17, son pays d’origine. Il avait disputé le tournoi UFOA qui qualifie à la CAN U17, qui qualifie donc pour le Mondial U17 comme c’est le cas pour toutes les sélections jeunes. L’attaquant de 17 ans a donc disputé une même "compétition" avec deux équipes différentes (et il avait aussi joué les éliminatoires de l’Euro U17 avec la France). Ce qui est interdit par la FIFA. Les Bleuets, si la FIFA se saisissait de l’affaire, pourraient être disqualifiés. Mais pour que cela soit le cas, il faudrait aussi que les adversaires de la France déposent une réserve pour faire remonter le dossier à la FIFA. Mais cela ressemble à un vrai casse-tête. Selon les informations de Sport News Africa, le Burkina Faso pourrait bien déposer un recours alors que les membres du staff des Bleuets n’étaient pas au courant du passé d’international U17 Niger d’Issoufou. Le média africain ajoute que la France n’aurait pas fait la demande de changement de nationalité à la FIFA.