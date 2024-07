Portugal - France : les compositions probables

Portugal-France, Cristiano Ronaldo vs Kylian Mbappé : le choc fait saliver d’avance. Ce vendredi 5 juillet, il faudra être devant votre écran dès 18h. Avant de se livrer bataille à Hambourg (21h), Lusitaniens et Tricolores auront un oeil sur l’alléchant Allemagne-Espagne qui désignera leur futur adversaire en demi-finale. Après, il sera temps de s’affronter. D’ailleurs, l’Euro a souvent proposé des duels entre les deux nations.

En 2021, les deux équipes s’étaient quittées sur un 2-2 en phase de poules. Et en 2016, la Seleção das Quinas a infligé l’une des plus grosses désillusions au football français en remportant son premier Euro. Ce soir, les joueurs de Didier Deschamps voudront prendre leur revanche. Et pour cela, le sélectionneur devrait s’appuyer sur un onze de départ quasiment identique à celui qui a éliminé la Belgique en huitièmes.

Du lourd des deux côtés

Mike Maignan gardera les buts tricolores. Devant lui, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Theo Hernandez formeront le bloc défensif devenu imperméable. Un cran au-dessus, c’est Eduardo Camavinga qui devrait remplacer Adrien Rabiot, suspendu. À ses côtés, la doublette N’Golo Kanté-Aurélien Tchouameni. En attaque, Antoine Griezmann devrait être reconduit sur l’aile droite et Kylian Mbappé occupera le flanc gauche. La deuxième nouveauté pourrait être la titularisation de Randal Kolo Muani à la place de Marcus Thuram.

Enfin, il convient de rappeler que quatre joueurs français, et non des moindres, sont sous la menace d’une suspension en cas de carton : Mbappé, Tchouameni, Dembélé et Griezmann. Côté portugais, Roberto Martinez devrait aligner du classique. Le héros Diogo Costa sera dans les cages et sera épaulé par le quatuor Cancelo-Dias-Pepe-Mendes. Le milieu lusitanien aura fière allure avec Vitinha, Palhinha et Fernandes. Enfin, Cristiano Ronaldo sera le leader d’une attaque qu’il composera avec Bernardo Silva et Rafa Leão.