Blaise Matuidi remercie Ibra, Motta, Beckham, Buffon et CR7

Blaise Matuidi a décidé de donner un nouveau virage à sa carrière en filant en Major League Soccer, à l'Inter Miami. L'occasion pour le milieu de terrain de se retourner sur sa carrière en Europe, au cours d'un entretien accordé à Bros Stories, remerciant plusieurs joueurs qu'il a côtoyés durant son parcours.

«Je pense à Zlatan Ibrahimovic en tout premier lieu, c'est lui qui m'a montré vraiment ce que c'était d'être un compétiteur. Il m'a appris à ne pas perdre, en étant dur parfois, mais ça m'a servi et je lui en serai toujours reconnaissant. Thiago Motta m'a appris la beauté du football par le travail, par son sens du jeu, sa science tactique. Même si ça n'a pas duré longtemps, David Beckham aussi. Je retiens sa simplicité, son humilité. On a pu partager des moments à part, comme des barbecues avec Matthieu Bodmer, Sylvain Armand, Mamad' (Sakho). Je n'oublie pas Pat' Evra, qui m'a beaucoup aidé en équipe de France, qui m'a montré cet esprit de leadership, que j'ai pu transmettre par la suite en Bleu. Gigi Buffon, je connaissais le joueur, mais j'ai découvert un grand grand homme, si ce n'est le plus grand. Bien sûr, la légende vivante Cristiano Ronaldo. J'ai découvert ce que c'était le perfectionnisme dans le travail. Cristiano m'a bluffé. Tout simplement», a-t-il lâché. Beaux hommages.