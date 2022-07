Le transfert de Jules Koundé va rapporter gros à Bordeaux !

Ce jeudi, le FC Barcelone a enfin officialisé le transfert de Jules Koundé. Une annonce qui a mis fin à un long feuilleton pour l'international français. Longtemps annoncé proche de Chelsea qui proposait 65 millions, le Séville FC a finalement décidé d'écouter le joueur et d'accepter la proposition du FC Barcelone qui offrait 55 millions d'euros avec bonus.

Mais ce transfert ne rend pas heureux que les supporters catalans, c'est aussi le cas des Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire qui avait 20% sur la plus value du joueur va toucher environ 8 millions d'euros sur ce transfert. Car en plus des 20% (environ 6,5M) sur la plus value (il avait été acheté 25 millions environs par Séville), Bordeaux touchera aussi 1,5% (environ 1M) de la somme totale grâce aux indemnités de formation. Cette entrée d'argent ira directement aux créanciers du club et va réduire fortement la dette. Une bonne nouvelle pour Bordeaux.