Ligue 2 : c’est le flou total après cette 38e journée !

C’est une dernière journée de Ligue 2 qui promettait comme l’ultime épisode d’une série. Rebondissements, fin heureuse pour certains, pleurs pour d’autres, il devait forcément se passer quelque chose ce vendredi. Pour se rapprocher le plus de l’imprévisibilité d’une fin de série, il fallait se rendre en Aquitaine. Dans cette soirée à risques, Bordeaux n’était pas maître de son destin. Pour remonter dans l’élite, les Girondins se devaient de battre Rodez tout en espérant que Le Havre perde ou que Metz ne l’emporte pas. Face à des Ruthénois qui se battent pour leur maintien dans l’antichambre de l’élite, Bordeaux a pourtant bien démarré sa rencontre. Incapable d’ouvrir le score malgré les belles opportunités de Bakwa (3e), Maja (10e) et Barbet (13e), Rodez a marqué grâce à Lucas Buades (1-0, 22e). C’est alors que la rencontre a basculé à cause de la bêtise d’un supporter bordelais. Ce dernier a poussé le joueur, désormais en observation médicale et souffrant d’une commotion cérébrale. La rencontre a définitivement arrêté après près de 45 minutes d’attente. Une terrible fin de saison pour Bordeaux qui dit adieu à la montée d’une manière ubuesque.

La suite après cette publicité

Les supporters girondins pourront néanmoins se consoler en se disant qu’une accession ce soir aurait été compliquée à cause des résultats de ses concurrents directs. En effet, Le Havre est allé chercher son titre de champion de Ligue 2 en s’imposant contre le mal classé dijonnais. Tendus en début de rencontre, les ouailles de Luka Elsner ont marqué sur leur première offensive grâce à une belle tête de Josué Casimir (1-0, 11e). En place face aux hommes de Pascal Dupraz, les Havrais n’ont pas concédé pléthore d’occasions mais ne sont pas parvenus à doubler la mise pour se mettre définitivement à l’abri. Finalement, cette seule réalisation en début de rencontre a suffi pour combler de bonheur les supporters présents au stade Océane qui sont rentrés sur la pelouse 30 secondes trop tôt, causant ainsi le retard de la fin du match pour près de 20 minutes.

À lire

Bordeaux : Gérard Lopez sort du silence après l’arrêt définitif du match contre Rodez

Metz accompagnera très probablement Le Havre dans l’échelon supérieur. Unique buteur la semaine passée contre Sochaux, Cheikh Sabaly a remis le couvert. Alors qu’il voulait centrer en direction de Youssef Maziz, le milieu sénégalais a vu son ballon ne pas être touché et tromper finalement Zacharie Boucher (1-0, 31e). Face à des Corses bien en place, ce but est venu récompenser la première période solide des Messins. Maziz, trop court sur le premier but, a finalement doublé la mise pour les siens au retour des vestiaires. Sereins, les Grenats a légèrement tremblé avec la réduction de l’écart bastiaise signée Florent Bonhert (2-1, 69e). Finalement, Youssef Maziz a entériné la montée des siens quelques minutes plus tard, s’offrant un doublé bienvenu (3-1, 75e) d’autant plus avec le but tardif de Bastia signé Kevin Schur (3-2, 86e).

La suite après cette publicité

Annecy et Rodez dans l’attente

La course au maintien n’était pas plus calme ce soir. En attendant le résultat officiel du match entre Bordeaux et Rodez, les Ruthénois sont 17es de Ligue 2 et donc relégués. Alors que Dijon s’est incliné face au Havre, étant ainsi officiellement relégué, Laval est allé chercher la victoire sur la pelouse d’Amiens grâce à des buts d’Antonin Bobichon (68e) et Elhadji Diaw (90+4e) qui ont répondu à l’ouverture du score de Papiss Cissé (53e). Un but en toute fin de rencontre qui sécurise l’avenir de Laval, désormais 14e. Annecy est désormais en suspens en attendant le verdict de la commission de discipline dans les prochains jours. En cas de victoire de Rodez sur tapis vert, les demi-finalistes de Coupe de France seraient alors relégués.

Dans les autres rencontres de la soirée, la lanterne rouge Niort a accroché Quevilly lors d’une rencontre animée et conclue par le but en fin de rencontre de Bilal Boutobba (3-3). Guingamp est allé battre Grenoble en Isère (2-0). L’ASSE a bien fini sa saison avec une victoire sérieuse contre Valenciennes (2-0). Enfin, Pau a battu Caen grâce à l’unique but de Mayron George (1-0). Pour finir, Nîmes a gagné à domicile face à Sochaux (3-1) après que le match ait été interrompu en début de match à cause de gaz lacrymogène utilisé par les forces de l’ordre à l’extérieur du stade.

La suite après cette publicité

Les résultats complets du multiplex

Le Havre 1-0 Dijon : Casimir (11e)

Bordeaux 0-1 Rodez (arrêté) : Buades (22e)

Metz 3-2 Bastia : Sabaly (31e), Maziz (55e, 75e) / Bonhert (69e), Schur (86e)

Amiens 1-2 Laval : Cissé (53e) / Bobichon (68e), Diaw (90+4e)

Saint-Etienne 2-0 Valenciennes : Krasso (48e), Bamba (81e)

Niort 3-3 Quevilly-Rouen : Zemzemi (34e), Sagna (44e), Boutobba (90+3e) / Sidibé (45+1), Bangré (49e, 66e)

La suite après cette publicité

Nîmes 3-1 Sochaux : Tchokounté (9e, 75e), Saïd (84e) / Sissoko (29e)

Grenoble 0-2 Guingamp : El Ouazzani (11e), Maubleu (csc, 54e)

Pau 1-0 Caen : George (31e)

Paris FC 1-0 Annecy : Lopez (66e)