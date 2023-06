EdF : Wesley Fofana ne craint pas la concurrence

La suite après cette publicité

De retour chez les Bleus pour ce rassemblement de juin en prévision des matches contre Gibraltar, le 16 juin, et la Grèce, le 19 juin, Wesley Fofana (22 ans) n’a toujours pas connu sa première sélection avec l’équipe de France. La faute à une forte concurrence en défense, mais le joueur de Chelsea reste prêt pour honorer sa première sélection et s’y imposer.

«Cela ne va pas être facile, la concurrence est folle. Ca fait partie du foot et ça va nous servir à tous. Je le vois d’un bon œil, ça me poussera d’être à fond (…) Même si je ne joue pas mes premières minutes, je vais progresser encore plus et essayer de gratter des minutes au prochain rassemblement si je suis rappelé. Il faut rester calme et ne pas se précipiter», a-t-il expliqué devant la presse.

