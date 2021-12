La FFF et la Fédération Russe de Football signent un accord de coopération !

Dans le but de continuer à progresser en matière de formation, la Fédération Française de Football et la Fédération Russe de Football viennent de signer un accord de coopération jusqu'à fin 2024. Les présidents des deux associations, à savoir Alexander Dyukov (Russie) et Noël Le Graët (France) viennent de ont signé un protocole d'accord entre les organisations dans les domaines du développement technique, de la formation des entraîneurs et des instructeurs à tous les niveaux du football. «La FFF est heureuse d’annoncer la signature d’une nouvelle convention de coopération avec la Fédération Russe de Football (FUR), jusqu’en décembre 2024» peut-on lire dans un communiqué.

La suite après cette publicité

Cette alliance permettra ainsi à la France et à la Russie de partager leur expertise en matière de formation et d'encadrement des jeunes afin de continuer à progresser. «Nous sommes convaincus que notre coopération avec la RFU au cours des trois prochaines années s'avérera très significative et utile pour chacune des parties. Partager des expériences est toujours une expérience incroyable, mais surtout lorsqu'il s'agit de choses qui définissent l'essence même du jeu »a notamment expliqué le directeur technique national Hubert Fournier. Plusieurs séminaires et réunions permettront aux deux fédérations de partager leur savoir-faire et à la France qui est championne du monde en titre de faire valoir ses réussites en matière de formation.