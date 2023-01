CdF : Christophe Galtier envoie un message aux jeunes du PSG

La suite après cette publicité

Demain, le Paris Saint-Germain affronte Châteauroux dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Un match pour lequel Christophe Galtier va devoir se passer de plusieurs joueurs, dont Marco Verratti ou encore de son trio Mbappé-Messi-Neymar. L’occasion de lancer plusieurs jeunes dans le onze titulaire ? Interrogé à ce sujet, l’entraîneur parisien a fait passer ses messages aux jeunes pousses rouge et bleu.

« Que ce soit une opportunité, oui. Je ne suis pas sur un turnover pour faire récupérer les uns et les autres. On sort d’une grosse déception (défaite à Lens). Perdre, ce n’est vraiment pas bon, on découvre. Et on a une obligation de résultat. Il y a des joueurs qui n’ont pas été performants dimanche dernier. Deuxièmement, les absences des uns vont donner de l’espace à certains jeunes, à eux d’en profiter. Concernant leur niveau, les jeunes du PSG ont un niveau supérieur à ceux que j’ai connus avant. La preuve, il y a beaucoup de joueurs issus de la formation parisienne en Europe. C’est ce qui nous a poussés à réduire l’effectif. Pour que ces jeunes puissent devenir pros au PSG », a-t-il confié en conférence de presse.

