Qualif. CdM 2022 : Zlatan Ibrahimovic heureux de retrouver la Suède

Alors qu'il avait initialement été appelé avec la Suède pour l'Euro 2020, Zlatan Ibrahimović avait dû déclarer forfait en raison d'une entorse au genou gauche. De retour en sélection pour les qualifications au Mondial 2022 au Qatar, l'avant-centre de l'AC Milan est revenu sur ce douloureux épisode, en conférence de presse ce lundi.«C'était dur. Ça faisait partie des choses dont je me réjouissais et jouer me manquait. Mais je devais être honnête avec moi-même. Je n'étais pas à 100 %», a-t-il avoué.

De retour d'une nouvelle blessure depuis octobre dernier, le natif de Malmö espère avoir du temps de jeu. «Chaque jour, j'apprends à mieux connaître mon corps. Il devient plus vieux, la tête devient plus jeune et moi je deviens plus beau. Il y a des choses nouvelles chaque jour, a-t-il expliqué en plaisantant. Tout le monde veut jouer, mais je crois que je dois avoir un équilibre dans mon temps de jeu, en raison de mes blessures. Si je trouve le bon équilibre je devrais pouvoir jouer autant que possible (...) Je suis ici parce que je suis un membre de l'équipe. Si Janne (Andersson) veut que je joue les deux, je jouerai les deux matches. S'il veut que je n'en joue qu'un, j'en jouerai un. Tout dépend de ce que veut Janne.» Le buteur de 40 ans affrontera notamment la Géorgie et l'Espagne pour espérer une première place du groupe B et une qualification directe pour le Mondial 2022.