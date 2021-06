Juventus : Cristiano Ronaldo dévoile son but préféré

Auteur de plus de 650 buts au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo (36 ans) a révélé quel était son but préféré, et étonnement il évoque un but inscrit face à son équipe actuelle, la Juventus. En effet, le quintuple Ballon d’Or a expliqué dans une vidéo pour la chaîne YouTube LiveScore que son but favori était son retourné acrobatique inscrit le 3 avril 2018 face à la Vieille Dame avec le Real Madrid, à l'occasion d'un quart de finale de Ligue des Champions.

« Il est difficile de choisir mon meilleur jeu. Il y a certainement celui contre l'Espagne lors de la Coupe du monde de Russie 2018. Ensuite, je me souviens des finales de la Ligue des Champions, comme celle contre la Juventus, mon équipe actuelle, en 2017, où j'ai marqué un doublé. » Une étonnante révélation qui rappelle l'anecdote de Neymar qui évoquait la remontada comme étant son meilleur souvenir. La déclaration du Portugais fera-t-elle polémique de la même façon ?