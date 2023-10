Arsenal - Sheffield Utd : les compositions officielles

La Premier League se poursuit. Pour le compte de la dixième journée, Arsenal accueille Sheffield Utd (coup d’envoi 16h, un match à suivre en direct sur FM). Les Gunners, 3es avec 21 pts, sortent d’une grosse séquence avec une victoire face à Manchester City (1-0), un nul à Chelsea (2-2) et un succès à Séville (2-1) en Ligue des champions. A contrario, Sheffield, dernier de PL, reste sur cinq défaites d’affilée et n’a marqué qu’un seul petit point depuis le début de la saison.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Mikel Arteta doit composer sans plusieurs blessés (Gabriel Jesus, Partey, Timber) et opère plusieurs changements dans son onze après la victoire en Espagne. Gabriel, Tomiyasu, Odegaard et Jorginho vont débuter sur le banc. Kiwior va accompagner Saliba en défense centrale alors que Zinchenko revient à gauche. Au milieu, Rice est accompagné de Smith Rowe et Havertz tandis que devant Nketiah est aligné avec Saka et Martinelli. Côté Sheffield, Paul Heckingbottom compte une petite dizaine d’absents et opte pour un 4-3-2-1 avec notamment Brewster devant. Ben Slimane est titulaire dans l’entrejeu avec Norwood et Souza.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya – White, Saliba, Kiwior, Zinchenko – Smith Rowe, Rice, Havertz – Saka, Nketiah, Martinelli.

La suite après cette publicité

Sheffield Utd : Foderingham – Bogle, Trusty, Robinson, Thomas – Norwood, Ben Slimane, Souza – McAtee, Hamer – Brewster.