OM - FC Nantes : les notes du match

Au lendemain du match nul entre Strasbourg et Rennes (1-1) en ouverture de la 12e journée, le week-end de Ligue 1 se poursuivait avec une rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes à l'Orange Vélodrome. Battus en Ligue des Champions par le FC Porto cette semaine (0-2), les Phocéens voulaient montrer un autre visage ce samedi en championnat, où ils sont plutôt en réussite (5 victoires, 3 nuls, 1 défaite, avec 2 matches en retard à jouer). Les Canaris, quatorzièmes, devaient prendre un peu plus leurs distances avec la zone rouge. Côté phocéen, André Villas-Boas alignait un 4-3-3 avec la titularisation de Cuisance. Christian Gourcuff optait lui pour un 4-2-3-1.

Après un échange avec les supporters à la sortie du Centre Robert Louis-Dreyfus, les Phocéens rentraient rapidement dans leur match et ouvraient le score après 2 minutes de jeu. Sur une magnifique ouverture de Rongier, Thauvin devançait Lafont et marquait d'un petit lob (2e, 1-0). Une entame parfaite des locaux, sûrement reboostés après leur rencontre avec les fans. Et les Marseillais ne s'arrêtaient pas là mais le portier nantais brillait. Après une double parade devant Cuisance et Benedetto (7e), l'ancien gardien de la Fiorentina réalisait un sauvetage devant l'Argentin (10e) avant de sortir un coup-franc de Thauvin (14e). Dans un grand jour, Lafont écœurait les hommes d'André Villas-Boas.

Une première période très sérieuse

Sur une contre-attaque, Thauvin fixait son défenseur avant de décaler Payer, qui butait sur un Lafont toujours vigilant (22e). Mais ce dernier ne pouvait pas maintenir son équipe dans le match pendant aussi longtemps. Côté droit, Sakai jouait rapidement une touche vers Cuisance qui trouvait Payet en retrait. D'une belle frappe du plat du pied, le numéro 10 doublait la mise (35e, 2-0). Les Canaris réagissaient enfin derrière mais Touré trouvait la barre transversale, quand Louza butait sur Mandanda (40e). Et après une ultime frappe de Cuisance non cadrée (45e), l'arbitre sifflait la mi-temps. En seconde période, les Phocéens revenaient des vestiaires avec les mêmes intentions.

Seul Nantais véritablement au niveau ce samedi, Lafont se couchait pour sortir une frappe lointaine de Kamara (48e), avant de voir les tentatives de Cuisance (49e) et Thauvin (52e) passer au-dessus. Mais les Canaris craquaient une nouvelle fois. Après une main de Castelletto dans la surface, M. Lesage allait voir le ralenti et donnait un penalty à l'OM, que transformait Benedetto (60e, 3-0). Avec une belle avance, les Marseillais levaient un peu le pied et les visiteurs en profitaient. Sur un corner mal renvoyé, Blas frappait à l'entrée de la surface et son tir dévié par Sakai finissait au fond des filets (73e, 3-1). Un avertissement pour l'OM qui tenait derrière. Le club phocéen s'imposait 3-1 et prenait provisoirement la 3e place au classement. Le FC Nantes restait 14e, en attendant les autres affiches du week-end.

L'homme du match, Cuisance (7,5) : un des choix d'André Villas-Boas pour ce match. Et ce choix a été plus que payant. Placé en numéro 8 sur le papier, le joueur prêté par le Bayern Munich a plutôt joué au poste de numéro 10, non loin de Benedetto. Très disponible, le joueur de 21 ans a touché le ballon sur quasiment toute la pelouse. Offensivement, il a aussi été là avec une frappe en première intention sortie par Lafont (7e), deux autres au-dessus (45e, 49e) et surtout une passe décisive pour Payet (35e).

Olympique de Marseille

Mandanda (5,5) : le capitaine de la formation olympienne a vécu un match assez tranquille. Sauvé par sa barre transversale sur la première opportunité nantaise, il a ensuite sorti la frappe de Louza qui suivait (40e). En deuxième période, il n'a pas eu grand-chose à faire et a finalement été surpris par la frappe déviée de Blas, qui a réduit l'écart (73e).

Sakai (5) : plutôt présent défensivement, le latéral japonais a tout de même connu quelques difficultés face à Bamba, parfois trop rapide dans le couloir. Pas très en vue devant, il a tout de même apporté un peu, comme sur cette montée et ce centre dangereux repoussé en catastrophe par la défense nantaise (69e). Remplacé par son compatriote Nagatomo (87e) .

Alvaro (6) : suspendu contre Strasbourg, l'Espagnol retrouvait la Ligue 1 ce samedi. Et il n'a pas raté ce rendez-vous. Complémentaire avec Caleta-Car, l'ancien défenseur de Villarreal a bien contenu Kolo Muani qui n'a pas trop existé. Surtout, il a souvent été là au bon moment sur des centres dangereux (17e, 40e) ou des incursions nantaises (21e).

Caleta-Car (5,5) : sur le banc contre le FC Porto cette semaine, le finaliste de la dernière Coupe du Monde était de retour dans le XI de départ. Avec peu de travail à faire, la faute à trop peu d'offensives du FCN, le Croate a tenté de se montrer dans les airs, ce qu'il a plutôt bien fait. Mais au sol, il a parfois été en retard, comme lors de son intervention limite non sanctionnée sur Kolo Muani (37e).

Amavi (5,5) : les Canaris ayant été quasiment inoffensifs, le latéral gauche phocéen a pu s'exprimer offensivement. Néanmoins, il a souvent eu du mal à anticiper dans son couloir, surtout sur les quelques combinaisons rapides des visiteurs. Mais ça n'a pas eu d'impact direct dans cette partie, ses coéquipiers dont Payet l'aidant côté gauche.

Rongier (7) : complètement passé à côté de son match de Ligue des Champions mercredi, l'ancien Nantais a montré un tout autre visage ce samedi. Bien placé entre les lignes et souvent trouvé par ses partenaires, il a eu des espaces pour évoluer, comme sur cette superbe ouverture pour Thauvin pour l'ouverture du score (2e). Très intelligent dans son jeu, il a aussi été précieux dans la récupération en se plaçant bien devant sa défense sur les séquences adverses. Remplacé par Strootman (76e) qui est venu renforcer l'entrejeu pour conserver cette avance.

Kamara (5,5) : désormais installé devant la défense phocéenne, le joueur formé à l'OM a effectué un travail de l'ombre. Forcément moins en vue que ses coéquipiers du milieu Cuisance et Rongier, le joueur de 21 ans a un peu fait l'essuie-glace pour récupérer le ballon ou ralentir les offensives nantaises, mais il a peut-être pris trop de temps pour sortir sur Blas sur le but nantais (73e). Devant, il a tenté sa chance après la pause mais sa frappe cadrée a été sortie par Lafont (48e).

Cuisance (7,5) : voir ci-dessus

Thauvin (6) : encore et toujours aligné côté marseillais, l'ailier français a rapidement mis les siens sur de bons rails en ouvrant le score d'un joli lob (2e). Très actif aux avant-postes, l'international tricolore a beaucoup tenté (13e, 52e) mais a aussi été généreux avec ses coéquipiers, comme ce service intéressant pour Payet en première période (22e).

Benedetto (6,5) : toujours à la recherche de son premier but de la saison, l'attaquant argentin a enfin mis fin à la malédiction. Auteur du troisième but de son équipe sur penalty (60e), l'ancien joueur de Boca Juniors a tout de même livré une bonne prestation, lui qui aurait pu ouvrir le score bien avant si Lafont n'avait pas brillé (7e, 10e). Il a joué pour ses partenaires en étant disponible dans la profondeur et dos au but. Auteur d'une nouvelle tentative après son but (71e). Remplacé par Germain (76e) qui n'a rien eu à se mettre sous la dent.

Payet (6) : souvent décrié, le Réunionnais ne pourra pas essuyer quelques critiques après sa prestation du jour. Bien meilleur ce samedi, le numéro 10 a donné de sa personne en se projetant bien vers l'avant. Après une première opportunité sur un service de Thauvin (22e), le milieu français a trouvé le chemin des filets d'une belle frappe au sol (35e). Présent dans l'engagement (averti au retour des vestiaires), Payet a cependant un peu plus disparu des radars dans le second acte. Il a finalement cédé sa place à Aké (85e).

FC Nantes