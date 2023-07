Tottenham : Ange Postecoglou fait le point sur Harry Kane

Libre de tout contrat dans un an, Harry Kane (29 ans) a deux opportunités à saisir. Meilleur buteur de l’histoire de Tottenham avec 280 réalisations en 453 matches, l’attaquant n’a toujours pas remporté le moindre trophée dans sa carrière et ne souhaite pas prolonger chez les Spurs. Alors que le Bayern Munich pousse depuis plusieurs semaines Tottenham dans ses retranchements et va formuler une troisième offre, le Paris Saint-Germain entend tenter sa chance jusqu’au bout.

Présent en conférence de presse ce mardi, Ange Postecoglu, le coach des Spurs, n’ose pas vraiment s’avancer, mais précise qu’il n’y a pas eu de nouveautés dans le dossier Kane. «Je m’occupe de ce que j’ai sous les yeux. Je m’occupe de ce qui est devant moi et si des rumeurs comme cela deviennent quelque chose que je dois prendre en considération, cela viendra sur mon bureau. Mais pour l’instant, il n’y a rien qui ait changé par rapport à ce qui s’est passé il y a quelques jours». L’avenir de l’Anglais n’est donc pas encore scellé…

