Tottenham plus que jamais sous pression dans le dossier Harry Kane

Porte-étendard de Tottenham, Harry Kane (29 ans) a encore tenu son rôle au cours d’une saison 2022/2023. Avec 32 buts et 5 offrandes en 49 matches, le buteur anglais a plus que tenu son rang contrairement aux Spurs qui ont terminé à une huitième place synonyme d’absence de participation européenne pour la saison 2023/2024. Dans ce contexte, la possibilité d’un départ d’Harry Kane a commencé à prendre de l’épaisseur et le Bayern Munich est en pole position depuis plusieurs semaines.

Bien que le Paris Saint-Germain ait aussi tenté sa chance, Harry Kane ne pense qu’au club bavarois en cas de départ de son club formateur. Et si Tottenham a refusé les deux premières offres soit 70M€ + bonus et 80M€ + bonus, le Bayern Munich va repasser à l’attaque selon The Times. Si Tottenham valorise Harry Kane à 100 millions de livres sterling, la prochaine offre du Bayern Munich devrait néanmoins être inférieure à ce montant.

Alors que Tottenham pourrait refuser de nouveau et rester sur ses positions, la situation n’est pas si évidente pour les Spurs. Dans un an, Harry Kane sera libre et le mercato avance doucement, ce qui veut dire qu’en cas de départ de l’attaquant anglais cet été, il faudra le remplacer. «Il est juste de dire que je ne suis pas détendu à ce sujet […] Je pense que pour toutes les personnes concernées, nous ne voulons pas que ça dure trop longtemps. Je ne pense pas que ce soit bon pour quelqu’un. Je ne pense pas que ce soit bon pour Harry, je ne pense pas que ce soit bon pour le club» a d’ailleurs expliqué le coach de Tottenham Ange Postecoglou.

S’il dispose du soutien de Daniel Levy dans ce dossier, l’ancien technicien du Celtic Glasgow commence sa nouvelle aventure avec une situation difficile à gérer. De plus, Sport Bild révèle que la femme d’Harry Kane a été aperçue dans la banlieue de Munich du côté de Grünwald et ce ne serait pas pour du tourisme, mais plutôt pour regarder pour une nouvelle habitation. Alors que Tottenham et Harry Kane sont en Thaïlande à Bangkok, son retour de tournée risque fort d’être agité. Le Bayern Munich entend bien en profiter.