Harry Kane ne veut pas entendre parler de la dernière proposition du PSG

Comme à chaque fois que Tottenham est attaqué pour l’une de ses stars, le dossier traîne en longueur. À bientôt 30 ans et à un an de la fin de son contrat avec les Spurs, Harry Kane ne sait toujours pas s’il connaîtra ou pas sa première expérience à l’étranger. Car le président Daniel Levy est intraitable. Hier encore, le coach des Londoniens, Ange Postecoglou, a de nouveau rappelé l’engagement de Kane envers son équipe.

«Il est ici et tant qu’il est ici, il est totalement engagé dans ce que nous faisons. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Harry mieux que moi, mais il ne sera pas déconcerté par quoi que ce soit ». Les mots, c’est bien, mais en coulisses, Tottenham sait que l’argent, ça compte aussi. Pour espérer conserver son buteur, le club britannique serait donc prêt à lui payer un salaire hebdomadaire de 470 000€, soit environ 24,5 M€ par saison.

Suffisant pour retenir Kane ? À Munich, le boss des Bavarois Jan-Christian Dreesen a préféré calmer le jeu après les déclarations incendiaires d’Uli Hoeness. « Ce n’est un secret pour personne que nous nous intéressons beaucoup à lui. Tout ce qu’Uli a dit est correct, mais il vaut mieux que nous nous en tenions à ce que l’entraîneur a dit. L’herbe ne pousse pas plus vite quand on la tire. » Et Paris dans tout ça ? Nous vous révélions hier que les Rouge et Bleu étaient prêts à envoyer du lourd dans le cas où Kane s’ouvrirait au challenge francilien.

Malheureusement pour les champions de France en titre, la tendance n’a pas changé depuis le 12 juillet dernier. Le Telegraph et le Daily Mail annoncent en choeur que l’attaquant des Spurs ne veut pas signer au PSG et que seul le Bayern aura ses faveurs s’il est autorisé à partir. Le Daily Mail ajoute même que les Parisiens étaient disposés à inclure Xavi Simons en échange. Mais rien à faire : Kane ne veut pas entendre parler d’un PSG qui concentrera sans doute tous ses efforts maintenant sur le Serbe de la Juventus : Dusan Vlahovic.