Tottenham annonce le décès d'un adjoint d'Antonio Conte

Terrible nouvelle pour Tottenham. Le club londonien a, ce jeudi, annoncé le décès de Gian Piero Ventrone, adjoint d'Antonio Conte, touché par une leucémie foudroyante à 61 ans.

« Nous sommes dévastés d'annoncer le décès du préparateur physique Gian Piero Ventrone [...] Aussi attachant qu'exigeant en dehors du terrain, Gian Piero est rapidement devenu une figure extrêmement populaire auprès des joueurs et du staff. Il manquera beaucoup à tout le monde au club et nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment incroyablement triste », s'est exprimé le club à travers un communiqué.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.



He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.