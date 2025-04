OL : les mots forts de Jorge Maciel après la victoire à Auxerre

Ce dimanche, l’OL est allé s’imposer sur la pelouse de l’AJ Auxerre en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Une victoire importante pour les Lyonnais qui reviennent à deux points de la deuxième place, occupée par Monaco, et se hissent à la quatrième place. Outre ce succès crucial, les Gones peuvent se targuer d’avoir réalisé l’un de leurs meilleurs matches de la saison, à quelques jours d’un quart de finale retour de la plus haute importance en Ligue Europa contre Manchester United. Interrogé à l’issue de la rencontre, le coach adjoint de l’OL, Jorge Maciel, n’a pas caché sa joie après ce succès précieux à l’Abbé-Deschamps :

«C’est pour ça qu’on travaille. On a eu un beau match et on a eu un beau produit ce soir. La Ligue 1 doit être respectée. On a eu les plus belles occasions. La maturité du groupe a fait que l’on a joué le match jusqu’à la fin. Avant le match, on s’est dit qu’on ne devait pas lâcher. On devait régler des détails à la mi-temps. On a mis deux buts dans la foulée. Il nous avait juste manqué le troisième pour avoir plus de maîtrise. On voulait mettre de la présence sur leur surface. Le secret du match c’étaient les transitions. Il nous fallait plus de maîtrise. On est payés pour gagner. C’est très important de passer des messages à ce stade de la saison. On doit reconquérir l’esprit de la gagne. Pas beaucoup de monde a gagné ici. Il ne faut pas que l’on se trahisse. Quand on gagne, tu sais pourquoi tu gagnes et quand tu perds, tu sais pourquoi. Il ne faut pas se trahir.»