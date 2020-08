Le PSG insiste pour Vinicius Junior

C'est l'une des images les plus commentées en Espagne en ce début de week-end, après l'élimination du Real Madrid par Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des Champions vendredi soir. Celle de Vinicius Junior qui ronge son frein sur le banc de touche, assistant impuissant à la mauvaise prestation de ses partenaires. Zinédine Zidane n'a pas donné la moindre minute au Brésilien et ce alors qu'il s'était montré plutôt bon lors des rencontres disputées depuis la reprise.

D'autant plus que l'animation offensive madrilène était encore très médiocre, avec un Eden Hazard lui aussi très peu en vue sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Et comme l'explique Marca, l'ancien de Flamengo serait très déçu de sa situation, puisqu'il pensait au moins pouvoir entrer en jeu. De quoi faire grandir des doutes déjà existants concernant son avenir, alors que Zinédine Zidane continue de compter sur Eden Hazard, même lorsque le Diable Rouge n'est pas en forme.

Leonardo apprécie beaucoup le joueur

Un sentiment partagé par des dirigeants du club, qui pensent que Zinédine Zidane n'a pas totalement confiance en Vinicius Junior (29 matchs de Liga dont 12 titularisations, pour 3 buts et 1 passe décisive), alors que l'état-major le considère comme un joueur plus qu'important en vue de l'avenir, et ce quel que soit le coach présent sur le banc de touche. La publication madrilène explique que le club n'a aucune intention de s'en séparer, mais que ça toque régulièrement à la porte pour lui. Et le PSG se montre ainsi très insistant.

Le champion de France n'arrête pas de relancer le Real Madrid à son sujet, alors que Leonardo serait surpris du manque d'opportunités qui sont offertes à son compatriote à Madrid. Il serait ravi de pouvoir l'avoir à Paris, même sous la forme d'un prêt. Ce qui n'est aujourd'hui pas envisagé par les Madrilènes. D'autres clubs, en Angleterre notamment, ont interrogé le Real Madrid sur ses plans pour la pépite, mais là aussi, les Merengues ont refusé toute discussion.