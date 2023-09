Affaire Negreira : la réponse forte du FC Barcelone aux menaces de bannissement

La suite après cette publicité

Ce vendredi, le FC Barcelone va affronter le Séville FC pour le compte de la huitième journée de Liga. Troisième, le club blaugrana totalise pour le moment 17 points. Mais il a joué un match de moins que Girona et que le Real Madrid qui sont devant au classement. Invaincus, les Culés comptent poursuivre sur leur lancée. Ils devront faire abstraction du contexte puisque le Barça est encore au centre d’une polémique. Hier, le juge Joaquin Aguirre Lopez a décidé d’accuser le club catalan de délit de corruption dans le cadre de procédure dite de l’affaire Negreira.

Le FCB aurait payé environ 7 millions d’euros à l’ancien vice-président du Comité technique des arbitres entre 2001 et 2018 pour des services de conseil et de repérage en arbitrage. Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe hier. D’ailleurs, le Telegraph a révélé que le Barça pourrait être tout simplement banni du football professionnel. Ce serait la sanction suprême donc pour les pensionnaires du Camp Nou. Les personnes impliquées dans l’affaire, à l’image des anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, ainsi que le fils de Negreira, Javier Enríquez, risquent quant à eux 3 à 6 ans de prison.

À lire

Majorque-Barça : un show de gogo-danceuses en tribunes fait polémique !

Le Barça est serein

En danger, le FC Barcelone n’a pas encore officiellement réagi depuis hier soir. Le club ne compte pas réagir d’ailleurs assure Mundo Deportivo. Malgré les menaces qui planent sur sa tête, l’écurie espagnole reste calme. MD explique que cette accusation de corruption n’a pas encore été officiellement notifiée au FCB. De plus, au sein du club, on a indiqué au média espagnol que les dernières accusations n’ont surpris personne. Les équipes chargées de défendre les intérêts juridiques des Catalans avaient déjà envisagé cette hypothèse.

La suite après cette publicité

Le son de cloche est le même pour Sport, qui explique que le club ne veut pas se montrer "alarmiste" et qu’il travaillait sur une façon de répondre à ces accusations de corruption active depuis un moment. Le Barça semble serein. C’est aussi le cas de l’ancien président, Josep Maria Bartomeu, qui a confié à Sport : «ils ne trouveront rien. Il n’y a rien». En pleine tempête, le FC Barcelone montre donc son calme face à ces nouvelles révélations et ces nouvelles menaces. L’affaire Negreira est donc encore loin d’être terminée !