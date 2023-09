Le FC Barcelone risque d’être banni du football professionnel !

La suite après cette publicité

L’affaire Negreira est loin d’être terminée du côté de Barcelone… Ce jeudi, le siège du Comité technique des arbitres (CTA), situé à Las Rozas de Madrid, a d’ailleurs été perquisitionné par la Garde civile espagnole. Pour rappel, le club catalan est toujours accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à l’ancien arbitre et vice-président du CTA de la Fédération espagnole de football entre 1994 et 2018. Dans les dernières heures, le juge Joaquin Aguirre Lopez a ainsi décidé que le procès se poursuivrait sur les paiements de 7,7 millions d’euros à Negreira entre 2001 et 2018, pour ce que le club prétend être des «rapports techniques» sur les arbitres.

Pour obtenir des conseils sur des questions arbitrales, le champion d’Espagne en titre aurait, en effet, effectué plusieurs paiements suspects à l’entreprise Dasnil 95, qui appartient à José Maria Enriquez Negreira. Puis, les versements d’argent auraient cessé en 2018, soit l’année où l’ex-officiel a quitté son poste en marge de la restructuration de la CTA. Par la suite, ce dernier aurait alors menacé le Barça de révéler le scandale publiquement. De son côté, le président du FC Barcelone Joan Laporta a affirmé en mars dernier que son club n’a «jamais acheté d’arbitre».

La dissolution du club évoquée parmi les risques de sanction…

Oui mais voilà, nommé parmi les accusés - aux côtés des anciens présidents Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell et le fils de Negreira, Javier Enríquez - le FC Barcelone peut, à ce titre, craindre le pire. Selon les dernières informations du Telegraph, les Culers risquent, tout simplement, d’être bannis du football professionnel ! Si cette sentence serait la sanction suprême pour les Blaugranas, le juge estimerait de son côté que Negreira était considéré comme un fonctionnaire public au moment des prétendues infractions. Un statut qui aggraverait alors l’accusation de corruption.

Par ailleurs, le média anglais précise que les peines pour les individus concernés - et cités ci-dessus - pourraient aller de trois à six ans de prison. En cas de suspension de ses activités en tant que club de football professionnel, le Barça, vieux de 124 ans d’existence, se rapprocherait alors fortement de la faillite. D’ores et déjà contraint de faire avec une situation financière délicate, le club barcelonais - qui voit sa santé économique se dégrader un peu plus avec les travaux de rénovation du Camp Nou - risque donc de vivre des prochaines semaines pour le moins stressantes. Une chose est sûre, cette affaire n’a pas fini de faire parler en Espagne et ailleurs….