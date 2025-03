EdF : Kylian Mbappé taquiné par Didier Deschamps

Hier, Kylian Mbappé (26 ans) a retrouvé Clairefontaine. Absent lors des deux derniers rassemblements des Bleus, le capitaine de l’équipe de France a fait son grand retour. À son arrivée, le joueur du Real Madrid a échangé quelques mots avec Didier Deschamps. En espagnol, le sélectionneur tricolore de 56 ans, un brin taquin, lui a demandé : «fatigué ? Un peu ?» KM9 lui a répondu : «pas facile».

Deschamps a fait référence aux récentes déclarations de son joueur sur le calendrier surchargé. «Je suis mort. C’est très difficile, tout le monde a regardé le match contre l’Atlético, 120 minutes, on a joué avec beaucoup d’émotion… Et puis deux jours après, jouer est difficile. L’échauffement a également été difficile, mais nous avons dû respecter le blason et nous battre jusqu’au bout et c’est ce que nous avons fait et nous avons pu gagner.» Il n’aura pas l’occasion de souffler durant cette trêve internationale avec une double confrontation face à la Croatie en 1/4 de finale de la Ligue des Nations.