PSG : Nicolas Anelka est un grand fan de Luis Enrique

Luis Enrique est l’homme de la situation pour Nicolas Anelka. Dans un long entretien accordé au Parisien, à l’aube du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, ses deux anciens clubs, Anelka a dit tout le bien qu’il pensait du coach parisien. « Je trouve que c’est un très grand coach. Il a fait ce qu’il avait à faire quand il dirigeait Kylian (Mbappé). Et je trouve que cela s’est vraiment bien passé entre les deux. Maintenant, on voit bien que la star, c’est l’équipe », a expliqué l’ancien avant-centre des Gunners, emballé par le projet de jeu de l’Espagnol.

Ce mardi soir, lex-international français soutiendra d’ailleurs les hommes de Luis Enrique. Malgré son attachement à Arsenal, celui qui a 45 ans aujourd’hui, a décidé de se ranger derrière son club formateur. «J’aime le beau football désormais, mais ma préférence ira à Paris, qui est le club où j’ai été formé», a révélé le Trappiste. À Luis Enrique de donner raison à Nicolas Anelka en s’imposant ce mardi soir à l’Emirates Stadium.