OM : Jacques-Henri Eyraud répond à la rumeur Boubacar Kamara au PSG

Après l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, hier, via un communiqué publié sur le site de l'Olympique de Marseille, le président du club phocéen est sorti du silence sur les ondes de RMC. Venu démentir les informations faisant état d'une hypothétique vente de l'OM, Jacques-Henri a également répondu à la question de la rumeur envoyant Boubacar Kamara, grand espoir du club, au Paris Saint-Germain. En proie à de grosses difficultés sur le plan économique, le club olympien doit vendre pour rééquilibrer ses comptes. Dans le viseur du fair-play financier, la formation phocéenne doit se délester de ses meilleures valeurs marchandes pour rentrer dans les clous. Kamara possède l'une des plus belles valeurs de l'effectif marseillais. À écouter le président, l'OM ne semble pas fermé à une vente de son milieu polyvalent.

«Non, je ne vais pas faire de commentaire individuel sur les membres de l'effectif. Et encore une fois, de toute façon, une opération comme celle-là, il faut trois personnes autour de la table : le club acquéreur, le club vendeur et le joueur. Tant qu'il n'y a pas d'alignement entre ces trois acteurs, ce n'est pas possible. Ce que je veux , c'est qu'il y ait cet alignement, qu'on travaille en bonne intelligence et que ça offre des perspectives supérieures. Et ce n'est pas si facile que ça, » a déclaré Jacques-Henri Eyraud, visiblement décidé à ce que le club reste compétitif, tout en renflouant ses caisses et donc pas fermé à un départ. Un numéro d'équilibriste. «Tout l'enjeu pour nous, ça va être de continuer à maintenir une ambition sportive qu'est la nôtre. C'est-à-dire une ambition sportive très élevée parce qu'on est l'OM et qu'on faire mieux qu'une belle figure dans les compétitions domestiques comme européennes, mais aussi arriver à la pérennité économique sans laquelle il n'y aura pas de futur à long terme. »