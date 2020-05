OM : Boubacar Kamara a tapé dans l’œil du PSG !

Mercredi après-midi, le Paris Saint-Germain a reçu une bonne nouvelle en provenance du FC Barcelone. Dans une interview accordée à la Cadena Cope, le conseiller du président Bartomeu, Carles Rexach, révélait qu'un retour de Neymar au Barça cet été s'avérait impossible vu le contexte économique actuel. Le champion de France va donc pouvoir plancher tranquillement sur les futurs recrues appelés à renforcer l'effectif parisien cet été. Leonardo et son entraîneur Thomas Tuchel ont défini les postes susceptibles d'accueillir des nouvelles recrues dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Ainsi, une doublure à Keylor Navas, un défenseur central, des latéraux et un milieu de terrain sont visés. Pour ce dernier poste, le directeur sportif du PSG n'écarterait pas la possibilité d'enrôler un joueur français évoluant en Ligue 1. Selon les informations de L'Equipe, un joueur recueillerait tous les suffrages en interne : Boubacar Kamara (20 ans) ! Le jeune défenseur central a réalisé une excellente saison sous le maillot marseillais. Son incorporation dans l'entrejeu initiée par André Villas-Boas fut couronnée de succès.

Le PSG suit de très près Boubacar Kamara

Son gros volume de jeu, son impact dans les duels et sa clairvoyance ont offert une palette élargie au technicien portugais. Grand artisan du retour de l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine, Kamara, qui a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2022, constituerait un renfort de premier choix pour le Paris SG. Comme nous vous le révélions, le principal protagoniste souhaiterait poursuivre l'aventure avec son club formateur la saison prochaine. Le natif de Marseille privilégie la stabilité et lorgne plus que jamais sur le prochain Euro avec les Bleus. Mais la conjoncture économique pourrait en décider autrement...

En proie à de grosses difficultés sur le plan économique, le club olympien doit vendre pour rééquilibrer ses comptes. Dans le viseur du fair-play financier, la formation phocéenne doit se délester de ses meilleures valeurs marchandes pour rentrer dans les clous. Kamara possède l'une des plus belles valeurs de l'effectif marseillais. Sportivement, l'affaire serait belle pour le PSG qui prêterait main forte à son éternel rival financièrement. Mais le Paris Saint-Germain devra se montrer convaincant, car les clubs anglais et allemands rôdent. On imagine déjà ce qu'un départ de Boubacar Kamara au PSG pourrait provoquer chez les supporters marseillais. Plus qu'un camouflet, cela constituerait un véritable affront...