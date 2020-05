FC Barcelone : le conseiller du président Bartomeu met un terme au feuilleton Neymar !

L'idylle entre le FC Barcelone et Neymar (28 ans) ne s'est jamais réellement achevée. Si la star brésilienne a provoqué un gigantesque tollé en quittant brutalement le Barça pendant l'été 2017 pour rallier le PSG, le principal protagoniste a toujours semblé nostalgique de son époque catalane. Et ce même si les deux parties se trouvent toujours au cœur d'une bataille judiciaire dont le dénouement se fait attendre... Depuis son retour avorté l'été dernier à Barcelone, la presse catalane prend un malin plaisir à relancer la machine à spéculations.

Récemment, cette dernière révélait même que les Blaugranas songeaient à un incroyable troc pour faire revenir le génie auriverde au Camp Nou. Ainsi, la direction barcelonaise souhaitait incorporer les trois champions du monde français Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé dans le deal. Un scénario plus qu'improbable dont on ne sait s'il aurait convaincu le Paris Saint-Germain... Mais voilà, l'interruption de la Liga mais aussi des coupes européennes suite à la pandémie de coronavirus a plongé le FC Barcelone dans une crise économique sans précédent.

Carles Rexach douche les espoirs des supporters du Barça pour Neymar

Résultat, la formation catalane doit élaborer une nouvelle stratégie pour le mercato estival. Celle-ci repose sur des échanges de joueurs (avec la Juventus notamment) ou à une vente massive d’éléments pour s'offrir un bol d'oxygène financièrement. Avec une telle orientation sportive, un retour de Neymar cet été apparaissait quasi utopique. Une version confirmée par la dernière intervention médiatique d'un dirigeant du FC Barcelone.

Dans une interview accordée à la Cadena Cope, Carles Rexach conseiller du président Josep Maria Bartomeu, a lâché quelques indices sur le dossier Neymar. Ceux-ci s'avèrent limpides : le FC Barcelone ne pourra boucler le transfert du numéro dix parisien cet été. « En analysant la situation actuelle, je pense qu'il lui est impossible de rentrer à Barcelone, c'est impossible, » a notamment expliqué Rexach. L'intéressé ajoute que l'international brésilien s'est trompé en quittant la Catalogne. « Je pense qu'il a réalisé l'importance de Barcelone. Quand il marquait un but au Barça, cela faisait quatre fois le tour du monde. Maintenant à Paris, cela passe plus inaperçu, » estime le conseiller du président Bartomeu. Une telle intervention médiatique devrait donc sceller l'avenir de Neymar au PSG. Mais dans ce dossier, un ascenseur émotionnel reste toujours envisageable...