Droits TV : gros clash entre Nasser Al-Khelaïfi et Joseph Oughourlian !

La crise des droits télévisuels en Ligue 1 est en train de crisper tout le monde. Incapables de se décider entre le lancement d’une chaîne 100 % Ligue 1 par la LFP et la cession des droits au duo DAZN-Bein Sports, les présidents du Championnat de France doivent trancher ce dimanche pour l’avenir du football français. Mais d’après RMC Sport, cette réunion sur les droits TV de la Ligue 1, programmée à 17h30, a commencé plus tôt que prévu avec plusieurs présidents de Ligue 1 et le ton est très vite monté.

Un conflit a éclaté entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG et Joseph Oughourlian, celui du RC Lens. Nasser Al-Khelaïfi reproche à plusieurs dirigeants d’avoir retardé le deal avec DAZN. «Le dirigeant qatari explique qu’il s’y connait en médias et que les autres sont en train de tuer le football français», rapporte RMC. Jean-Pierre Rivère, le patron de Nice, a affirmé : «Nasser reste là s’il te plaît !», avant que le boss du PSG ne menace de quitter la réunion et réponde : «Lui (Joseph Oughourlian), il ne comprend rien !». Une ambiance bien sympa…