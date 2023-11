CdF : Saint-Étienne qualifié, Troyes et Bastia éliminés d’entrée, le Paris FC sur le fil

Après la qualification in extremis des Girondins de Bordeaux, vendredi soir, le 7e tour de la Coupe de France se poursuivait avec l’entrée en lice de plusieurs écuries de Ligue 2. Sur la pelouse de Bourg en Bresse, Saint-Étienne, porté par une réalisation de Maxence Rivera et un doublé de Gaëtan Charbonier, n’a pas tremblé pour valider son ticket pour le tour suivant (3-0). Ça passe également pour Amiens, tombeur de Hombourg-Haut, Angers, vainqueur de Houilles, ou encore Dunkerque, appliqué pour se défaire du FC Chaumont.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de ce début d’après-midi, Laval s’est baladé contre Provin (5-0) alors que le Paris FC a arraché sa qualification au terme d’une séance de tirs au but irrespirable contre Villejuif (R1). La première grosse surprise de ce week-end est, en revanche, à mettre à l’actif de Troyes, 17e de L2 et déjà éliminé (1-2). Opposés à Epinal, les hommes de Patrick Kisnorbo n’ont rien pu faire face au doublé de Bryan Labissiere et sortent déjà de la compétition. A noter également l’élimination de Bastia, qui s’est effondré contre Lyon-La-Duchère (N3), et celle du Red Star, pensionnaire de National et défait (1-2) par Châteauroux.

Les principaux résultats

Épinal (N) 2–1 Troyes (L2)

Houilles AC (R1) 0–2 Angers (L2)

Bourg-en-Bresse (N2) 0–3 Saint-Étienne (L2)

Châteauroux (N1) 2-1 Red Star (N1)

Hombourg Haut (R1) 0–3 Amiens (L2)

US Provins (R1) 0–5 Laval (L2)

Chaumont FC (R1) 0–1 Dunkerque (L2)

Lyon-La-Duchère (N3) 4–1 Bastia (L2)

Villejuif US (R1) 2–2 (4-5 tab) Paris FC (L2)