Coupe de France : Bordeaux s’en remet aux tirs au but face aux amateurs de Canet-en-Roussillon

Bordeaux a frissonné aujourd’hui. Trois ans après la déroute totale de l’OM, le spectre d’une nouvelle humiliation a longtemps flotté au dessus de la tête d’un historique français, toujours face aux amateurs de Canet-en-Roussillon. Mal en point et seizièmes de Ligue 2, les Girondins ont en effet dû s’en remettre à une série de tirs au but pour se défaire de leurs adversaires, pensionnaires de National 2, ce vendredi (1-1, 1-4 t.a.b).

Cueillis à froid des la 5e minute de jeu par un but d’Ibrahima Mboup (5e), les Bordelais ont rectifié le tir dès le retour des vestiaires grâce à une tête de Yohan Casubie (47e). Mais après ça, plus grand chose. Il ne fallait juste pas céder à l’indigestion au moment des tirs au but, et c’est ce que sont parvenus à faire les Bordelais. Infaillibles sur leurs quatre tentatives, les joueurs d’Albert Riera ont pu souffler un bon coup après la rencontre. Direction le 8e tour de Coupe de France, mais non sans mal.