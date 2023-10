La Roma lance un ultimatum à José Mourinho

La suite après cette publicité

Et si on assistait au dernier match de José Mourinho sur le banc de l’AS Roma ce week-end ? C’est en tout cas l’avertissement lancé par le Corriere dello Sport. En cas de contre-performance sur la pelouse de Cagliari ce dimanche (18h), bon dernier de Serie A, la direction ne se fera pas prier pour remercier son technicien, agacée par son comportement mais surtout par son début de saison complètement raté. Après avoir manqué la qualification en Ligue des Champions de peu la saison dernière, la Louve occupe une inquiétante 13e place.

La victoire autoritaire en Ligue Europa cette semaine (4-0) contre le Servette de Genève n’a pas changé l’avis du club. Pire encore, Dan Friedkin, le propriétaire aurait souhaité s’en séparer après la lourde défaite sur la pelouse du Genoa (4-1) le 28 septembre dernier. Il a fallu l’intervention de Tiago Pinto, le directeur sportif, pour maintenir son compatriote en poste, au moins le temps des prochains rendez-vous. Un sursis bienvenu puisqu’il a accouché de deux victoires (Frosinone et le Servette).

À lire

Ligue Europa : Rennes s’incline pour la première fois de la saison à Villarreal, Toulouse s’impose contre LASK

La Roma avance ses pions pour la suite

«Il y a trois mois, j’étais aimé. Il y avait de la panique rien qu’en parlant de mes adieux. Aujourd’hui, vu qu’on a eu un début de saison horrible en championnat, je suis remis en question. Mais ce n’est pas un problème. (…) Vous n’arrêtez pas de parler de l’avenir, mais je n’ai pas à parler de l’avenir. Mon avenir, c’est l’accord que j’ai signé avec la Roma jusqu’au 30 juin (2024) et c’est sérieux pour moi. Je n’ai pas à parler aux propriétaires, un entraîneur doit les respecter et ne faire aucun commentaire» rétorquait le Special One le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Sauf que les Giallorossi ont déjà entamé des démarches pour la suite. En cas de départ de Mourinho, le club italien a contacté Hans-Dieter Flick, libre depuis son départ imposé du poste de sélectionneur de l’équipe d’Allemagne. L’ancien du Bayern n’est pas seul dans cette liste plutôt prestigieuse puisqu’Antonio Conte mais également Igor Tudor font partie des candidats. Ils sont également tous les deux sans club actuellement et donc disposés à reprendre du service rapidement. L’avenir de Mourinho est peut-être déjà joué…