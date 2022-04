Mercato : le PSG active la piste Darwin Núñez

La suite après cette publicité

Si l'attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic est l'une des sensations offensives de la saison, que dire de Darwin Núñez ! Le buteur uruguayen marche sur l'eau depuis quelques mois avec le Benfica Lisbonne. Arrivé en provenance d'Almeria où il avait inscrit 16 buts en deuxième division espagnole, l'international uruguayen, auteur de 2 buts en 9 sélections, a connu une première année mitigée à Lisbonne avec seulement 6 buts en 29 matches. Mais la deuxième est la saison de tous les records pour ce joueur qui a toutes les qualités de l'attaquant moderne à savoir rapide, puissant, technique et bon finisseur.

Avec 29 buts en 35 matches toutes compétitions confondues, celui qu'on surnomme déjà le nouveau Cavani marche sur l'eau aussi bien en Liga Portugal qu'en Ligue des Champions où il a scoré à 5 reprises. Avec 5 buts marqués lors des 3 derniers matches dont un but face à Liverpool en Ligue des Champions et un triplé face à Belenenses en championnat, l'actuel meilleur buteur du Portugal affole les compteurs, mais aussi les recruteurs des plus grands clubs européens.

Le PSG séduit par le nouveau Cavani

Le Barça, l'Atletico de Madrid, Chelsea, Manchester United et Newcastle sont déjà à la poursuite du nouveau n°9 à la mode. Mais ils ne sont pas seuls sur le coup. Selon The Athletic, le PSG s'est lui aussi invité à la danse. L'actuel leader de Ligue 1 a coché le nom de Darwin Núñez sur ses tablettes pour la saison prochaine. En cas de départ de Kylian Mbappé et dans l'éventualité où Erling Haaland déciderait de rallier une autre ville que la capitale française, le goleador uruguayen pourrait faire office de recrue idéale et pourrait ainsi succéder à Edinson Cavani, son idole.

Núñez pourrait ainsi enfin découvrir la Ligue 1, lui qui était pisté il y a moins de deux saisons par l'OM, Rennes ou encore l'OL. Mais que ce soit pour Paris ou pour les autres courtisans de l'attaquant du Benfica, il faudra mettre la main à la poche puisque le club lisboète réclame pas moins de 70 M€ pour lâcher l'Uruguayen recruté 25 M€ à Almeria et qui possède un contrat jusqu'en juin 2025.