Liga : le Séville FC et Osasuna se neutralisent

Au bord de la zone de relégation après une saison très compliquée jusqu’ici, le Séville FC recevait Osasuna ce dimanche avec la nécessité de l’emporter. Et les Andalous ont commencé la partie avec le pied au plancher. Rigoureux, les hommes de Quique Sanchez Flores ont alors ouvert le score grâce à Isaac Romero (1-0, 23e).

C’est alors que la partie a basculé lors du second acte. Bousculés par les joueurs de Pampelune, les Blanquirrojos ont été rejoints sur un but d’Ante Budimir (1-1, 55e). Plus poussifs, les locaux ne sont pas parvenus à reprendre l’avantage et ont même vu leurs rêves de victoire être dissous suite à l’expulsion de Suso en fin de rencontre. Les Sévillans grimpent à la 16e place quand Osasuna reste 12e.