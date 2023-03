PSG - Rennes : la fierté de Steve Mandanda après la victoire

La suite après cette publicité

Quelques minutes après la victoire du Stade Rennais contre le Paris Saint-Germain (0-2), au Parc des Princes, le gardien de l’équipe bretonne, Steve Mandanda a tenu à féliciter son équipe pour la prestation rendue par les Rouge et Noir ce dimanche lors de la 28ème journée de Ligue 1 : «C’était un match important pour nous parce qu’on était sur un mauvais match la semaine dernière donc venir gagner ici, de cette manière sans prendre de buts et être solide, cela montre que l’on est capable de faire de bonnes choses. Il faut garder cet état d’esprit, ne pas avoir cet esprit seulement sur les gros matchs mais l’avoir à tous les matchs, tous les weekends, aller au bout jusqu’à la fin de saison pour accrocher le meilleur classement possible», a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Auteur de huit parades, l’ancien portier de l’OM a rendu une copie impressionnante mais le champion du monde 2018 préfère souligner l’aspect mental et collectif de l’équipe, en espérant que ce match sera une référence dans cette fin de saison pour la course aux places européennes : «C’est clair (que ce sera serré, ndlr) jusqu’au bout, comme la saison dernière, jusqu’à la dernière journée, même la dernière seconde. À nous d’être solide, de faire ce genre de prestations et surtout d’enchaîner sur des séries pour pouvoir accrocher l’Europe, car c’est l’objectif».

