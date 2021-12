Incidents PFC-OL : les sanctions connues le 28 décembre au plus tard

Réunie ce lundi en visio-conférence d'urgence après les incidents ayant émaillé le 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL (1-1 à la mi-temps), vendredi dernier, et ayant forcé l'arbitre de la rencontre a arrêter définitivement le match, la commission de discipline de la Fédération française de football a, comme annoncé, placé le dossier en instruction. Aucune mesure à titre conservatoire n'a été prononcée. La FFF a précisé, par le biais d'un communiqué, que la commission rendra ses décisions le 28 décembre au plus tard.

« Réunie ce jour en urgence pour traiter les incidents de Paris FC-Olympique Lyonnais en 32e de finale de Coupe de France, vendredi 17 décembre, au stade Charléty, la Commission de Discipline de la Fédération Française de Football a lancé l’instruction. Les parties seront auditionnées lundi 27 décembre. La Commission de Discipline rendra ses décisions le mardi 28 décembre au plus tard, avant les 16es de finale de la compétition qui se déroulent les 2 et 3 janvier 2022 », indique le communiqué de la 3F.