Youth League : Angers se qualifie au tour suivant

Angers verra le second tour de la voie des champions dans cette Youth League. Vainqueur à l'aller 2-0 de Csikszereda, le SCO a confirmé au retour au stade Raymond-Kopa en battant largement les Roumains 3-0 grâce à un but de Lgharbi (56e) et doublé de Nadje (61e, 83e).

La suite après cette publicité

Champions de France U19, les Angevins bénéficient de ce statut pour ne pas passer par la phase de groupes mais par la voie des champions. Durant le mois de novembre, ils affronteront au 2e tour l'AZ Alkmaar, qui a battu Qabala.