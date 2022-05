Droits TV : Vincent Labrune laisse la porte ouverte à Canal +

Longuement interrogé dans un entretien accordé aux Echos, Vincent Labrune, président de la Ligue de Football Professionnel, s'est exprimé sur la sulfureuse question des droits TV. Alors que les relations entre l'instance et Canal + se sont largement détériorées depuis le feuilleton Mediapro et l'arrivée de Prime Video dans le paysage médiatique français, l'ancien boss de l'Olympique de Marseille a malgré tout assuré qu'il ne fermait pas la porte à la chaîne cryptée.

Avec comme horizon l’appel d’offres national et international pour la prochaine période 2024-2028, Labrune a en effet affirmé que les deux parties gardaient toujours le lien : «cela ne veut pas dire que la Ligue ferme la porte à Canal+, qui a été son partenaire historique. Il y a eu de la rancœur et nous sommes en train de reconstruire avec eux une relation de confiance. Nous ne les ferons pas changer d'avis, s'ils devaient décider qu'ils n'ont plus besoin du football français. Mais nous n'avons jamais dit que nous voulions tout faire sans eux. Notre ambition est de consolider notre relation avec tous nos partenaires actuels et d'en trouver d'autres qui auront envie d'investir dans un football qui monte en puissance. Le ‘momentum’ est bon. Nous n'avons pas perdu de temps mais nous devons encore accélérer pour être certain de basculer du bon côté avec les clubs, la fédération et les joueurs». Le message est passé.