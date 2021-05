League One : une finale avant l'heure pour le Sunderland de Kyril Louis-Dreyfus

En 2018, les caméras de Netflix espéraient immortaliser le retour des Black Cats en Premier League. Elle auront eu le privilège d'observer les coulisses d'une descente aux enfers. Sunderland till I Die, du nom du documentaire à succès diffusé sur la plateforme qui ne nous rémunère pas pour en parler. Sunderland à la vie à la mort, car il faut être un peu masochiste pour supporter les déboires d'un club qui jusqu'en 2017 évoluait en Premier League et se retrouve aujourd'hui en troisième division. L'EFL League One, le club du nord-est de l'Angleterre y évolue depuis trois saisons. Mais cette année, il vit un petit tournant.

Le 18 février dernier, Kyril Louis-Dreyfus, fils de Margarita et Robert Louis-Dreyfus, les anciens propriétaires de l'OM, est devenu l'actionnaire majoritaire du club. Avant même la validation du rachat par l'English Football League, ce passionné de 23 ans a immédiatement posé les fondations de sa présidence en nommant, le 5 décembre, Kristjaan Speakman au poste de directeur sportif et Lee Johnson comme manager. Cinq mois et 37 matches plus tard (18V, 11N, 8D), quatrième de la phase régulière, Sunderland a gagné le droit de disputer les play-offs, pour tenter d'accompagner Hull City et Peterborough en deuxième division.

Le très impliqué Kyril Louis-Dreyfus a conquis les fans

Ce ne sera pas simple, car les Black Cats se sont inclinés face au Lincoln City FC lors de la demi-finale aller (2-0). Mais ces derniers espèrent que les 10 000 spectateurs autorisés à garnir le Stadium of Light, samedi après-midi, les pousseront à l'exploit. Et qu'importe l'issue de la saison pour des fans déjà conquis par l'implication du jeune patron. Kyril Louis-Dreyfus avait annoncé dès le départ qu'il ne serait un propriétaire absent. Venu s'installer dans le nord de l'Angleterre, son omniprésence détonne. Il était présent ce lundi soir pluvieux à Stoke, pour assister à la victoire des U23 en demi-finale d'accession à la Premier League 2.

Dans le Sunderland Echo, le manager des U23, Michael Proctor, s'en est félicité. «C'est fantastique pour les joueurs, avant tout, de voir le propriétaire ici et qu'il soutienne ce que nous essayons de faire ici au sein de l'académie. J'espère que ce sont les prémices d'un futur radieux pour le club», avait-il déclaré. Interrogés, des supporters abondaient dans ce sens. «Kyril Louis-Dreyfus pouvait faire le tour de Monaco sur son yacht mais il a choisi de se rendre à Stoke un lundi soir pour regarder les jeunes de Sunderland. C'est une preuve suffisante pour oser croire que nous sommes entre des mains compétentes.»

Une belle série, un titre et de l'espoir pour le retour

Malgré la défaite de l'équipe première aux portes de la montée et malgré un intérêt certain pour la cause footballistique, le nouveau propriétaire n'accentue pas la pression sur les épaules de Lee Johnson, manager de 39 ans rompu aux divisions inférieures (Oldham, Barnsley, Bristol City), qui, avant une mauvaise passe en fin de saison (4D, 4N, 1V), avait enchaîné 17 victoires et 8 nuls (3D) pour ses débuts sur le banc des Black Cats. Le 14 mars, le technicien anglais a même mené Sunderland vers un titre à Wembley : le Papa John's Trophy, tournoi réservé aux 48 équipes de League One (D3) et League Two (D4) et aux 16 académies de catégorie 1.

À l'aller contre Lincoln, à n'en pas douter, les 2 750 fans des Imps ont fait la différence. Samedi, les supporters des Black Cats seront quatre fois plus nombreux. Et le coach sait que leur rôle sera prépondérant. «Nous devons faire en sorte que 10 000 ressemblent à 40 000, et ce sera probablement le cas. Les 15 ou 20 premières minutes, nous devons nous assurer que le Stadium of Light devienne un chaudron absolu. C'est vraiment important,» a souligné Johnson, dans des propos rapportés par le Northern Echo. Il faudra aussi espérer que Charlie Wyke, auteur d'une saison à 25 buts, après avoir passé les deux dernières dans l'ombre (4 puis 5 buts), retrouve son adresse devant la cage adverse.

Les bases sont posées

Loin d'être anecdotique, une fin de saison en apothéose aurait des airs de bonus. Seulement trois mois après sa prise de pouvoir officielle, Kyril Louis-Dreyfus peut déjà observer des résultats. Les bases d'un projet pérenne sont posées. Un jeune propriétaire fan de foot, qui a passé sa jeunesse dans les pas de ses parents à Marseille. La formation, avec Kristjaan Speakman, qui en 14 années passées à Birmingham City a participé à l'éclosion de Jude Bellingham, Jack Butland, Demarai Gray ou encore Nathan Redmond, et souhaite aujourd'hui mettre un terme à la fuite des talents vers Newcastle. Et le terrain, avec un manager qui est déjà parvenu à fédérer un groupe, qui avait perdu toute notion du succès, dans un écrin de 50 000 sièges devenu trop grand pour lui.

Kyril Louis-Dreyfus et Sunderland en quelques dates

5 décembre : Kyril Louis-Dreyfus intronise Lee Johnson, 39 ans, au poste de manager, et Kristjaan Speakman, 41 ans, au poste de directeur sportif (14 années à Birmingham City, a participé à l'éclosion de Jude Bellingham, Jack Butland, Demarai Gray ou encore Nathan Redmond).

18 février 2021 : rachat de Sunderland par Kyril Louis-Dreyfus validé par la Football League.

14 mars 2021 : Sunderland remporte, à Wembley, le Papa John's Trophy, tournoi à élimination directe réservé aux 48 équipes de League One (D3) et League Two (D4) et aux 16 académies de catégorie 1.

9 mai 2021 : malgré quatre défaites et quatre nuls lors des neufs derniers matches de la saison, Sunderland termine 4e et se qualifie pour les play-offs d'accession au Championship (D2).

19 mai 2021 : défaite 2-0 face au Lincoln City FC (5e de la saison régulière) en demi-finale aller d'accession au Championship.

22 mai 2021 : demi-finale retour d'accession au Championship face au Lincoln City FC, à 16h30, au Stadium of Light.