Coupe du Monde 2022, Brésil : Tite met fin au suspense pour Neymar !

Depuis plusieurs jours maintenant, le Brésil retenait son souffle. Neymar serait-il remis à temps pour la suite de la Coupe du monde ? Touché à la cheville (et pas qu’un peu) lors de la rencontre face à la Serbie, le joueur du PSG était sorti dépité, au bord des larmes. Des images qui laissaient craindre le pire surtout après le visionnage de l’action en question où l’on voyait clairement sa cheville tourner.

Très vite, les médias brésiliens ont « rassuré » sur la gravité de la blessure expliquant que le joueur ne manquerait que la phase de poules. Une version confirmée ensuite par le staff médical, les joueurs et le sélectionneur Tite. Depuis, le joueur du PSG entamait une course contre la montre pour revenir à temps pour ce qui ressemble à la dernière Coupe du monde de sa carrière. Les joueurs, eux, attendaient avec impatience son retour car le Brésil sans Neymar est un Brésil beaucoup moins impressionnant forcément.

Tite confirme la présence de Neymar face à la Corée du Sud

« On espère que Neymar sera remis pour les huitièmes. Il fait de la récupération tous les jours, tout le temps. Tout comme Danilo ou Alex Sandro. Ce sont des joueurs importants. Tout le monde parle de Neymar car c'est la star, mais on attend le retour des 3», expliquait Fabinho après la défaite face au Cameroun. Ces derniers jours, Neymar rassurait aussi publiquement ses supporters en publiant plusieurs images de sa rééducation sur les réseaux sociaux. «Je me sens bien, je savais que je le serai maintenant», a-t-il lancé ce vendredi après son retour à l’entraînement.

Des bonnes nouvelles donc avant le match décisif face à la Corée du Sud en 8e de finale. Mais toujours pas de confirmation… du moins jusqu’à aujourd’hui. En conférence de presse, le sélectionneur Tite a confirmé que Neymar serait bien de retour pour ce match et qu’il disputera bien la rencontre. « En ce qui concerne Neymar, il s'entraînera cet après-midi et, à l'entraînement, il sera présent. Je vais attendre la formation. Je n'aime pas anticiper pour ne pas transmettre des informations qui ne sont pas vraies. Je veux de la certitude. Il va s'entraîner et s'il va bien, il sera titulaire. Les dix autres, je ne les choisis pas encore, » a expliqué Tite. Voilà qui devrait faire plaisir à des millions de supporters brésiliens.