Vidéo : le but incroyable de Cholet en National

Le championnat de National offre un spectacle XXL aux spectateurs et des buts fantastiques. La rencontre vendredi soir entre le SO Cholet et le GOAL FC comptant pour la 28e journée n’y a pas échappé, et le milieu choletais Tom Renaud s’est illustré.

La suite après cette publicité

Le joueur de 23 ans a envoyé un lob du milieu de terrain millimétré, trompant le gardien adverse, très avancé sur l’action. Ce joli but, du 2-2, a ramené les deux équipes à égalité, avant que Cholet ne prenne l’avantage et s’impose au final (4-3). Malgré ce succès, Cholet reste lanterne rouge de National.