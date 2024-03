Vidéo, National : le but exceptionnel de Versailles à la dernière seconde

Alors que la trêve internationale met en pause les plus grands championnats européens, celui de National en France suit son cours. Hier, Versailles et Niort s’affrontaient à Jean Bouin, à l’occasion de la 26e journée du troisième championnat de France. Et la rencontre a offert un suspense haletant, avec notamment un but inscrit à la dernière minute pour les locaux, leur permettant de repartir avec un point (1-1).

Mené 0-1 à quelques secondes de la fin, Versailles a obtenu un corner, celui de la dernière chance pour arracher le match nul. Sur le centre, le milieu de terrain Jordan Mendes (20 ans) réalisé un geste acrobatique surpuissant, clouant le gardien niortais sur place, et envoyant le ballon au fond des filets. Une belle inspiration, et efficace qui plus est.