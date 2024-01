CAN : Paul Pogba fait une apparition surprise auprès de la Guinée

La Coupe d’Afrique des Nations va se dérouler du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire. La Guinée peut compter sur un supporter très spécial puisqu’il s’agit de Paul Pogba. La FGF (fédération guinéenne de football) a publié des images du joueur de la Juventus auprès des joueurs de l’équipe nationale, notamment Naby Keïta.

La suite après cette publicité

Un beau moment de partage pour La Pioche, qui a enchaîné les problèmes sur comme en dehors du terrain depuis plus d’un an. Suspendu pour dopage depuis trois mois, Pogba a soutenu la Guinée, le pays d’origine de sa famille. Ses deux frères, Florentin et Matthias, ont d’ailleurs porté les couleurs de l’équipe nationale guinéénne.