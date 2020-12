Le PSG limoge Thomas Tuchel !

La suite après cette publicité

C'est un Noël amer auquel peut se préparer Thomas Tuchel. Selon les informations de Bild mais aussi de Sky Germany, l'entraîneur allemand aurait été viré du Paris Saint-Germain par Leonardo, le directeur sportif du club. Une décision qui, si elle se confirme, surprend toute la planète football. Certes, Tuchel était contesté depuis la reprise de la saison et il s'est déjà plusieurs fois rapproché d'un éventuel licenciement, mais il avait su obtenir la victoire décisive, comme à Manchester United en Ligue des Champions.

Cette fois, il n'a pas sauvé sa tête. Alors qu'il venait de gagner le dernier match de l'année 2020 au Parc des Princes face à Strasbourg (4-0). Est-ce dû à la troisième place du club francilien au classement de Ligue 1 ? Pas sûr... L'impact de l'interview donnée par Tuchel au média allemand Sport 1 a probablement joué un grand rôle. Il y déplorait les nombreuses influences, et l'impossibilité de se concentrer uniquement sur le terrain.

Leonardo n'a peut-être pas supporté cet écart médiatique, celui de trop après les sorties déjà peu appréciées durant le mercato estival. Les deux hommes s'étaient envoyés des piques, avant que le directeur sportif parisien siffle la fin de la récréation et mette un coup de pression à l'entraîneur. C'est en tout cas un véritable coup de tonnerre au PSG, qui va devoir se mettre en quête d'un nouveau coach pour finir la saison.

🚨Sky sources: Thomas Tuchel is no longer the head coach of Paris Saint-Germain. He was sacked last night by sporting director Leonardo. Incredible news on Christmas Day. Everyone is completely taken by surprise. More to follow #TransferUpdate